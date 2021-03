Im Schlagabtausch

Drei Tage vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz liefern sich die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten am heutigen Donnerstag, 20.15 Uhr, im SWR-Fernsehen noch einen Schlagabtausch. Neben Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und ihrem CDU-Herausforderer Christian Baldauf sind noch fünf andere Spitzenkandidaten dabei: Für die Grünen nimmt Familien- und Umweltministerin Anne Spiegel an der Diskussion teil. Die AfD schickt den Landtagsfraktionsvorsitzenden Michael Frisch.