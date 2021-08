Im Montabaurer Stadtrat soll über Verbot von versiegelten Vorgärten diskutiert werden Der Montabaurer Stadtrat will sich nach der Sommerpause mit einem möglichen Verbot von Schottergärten befassen. Das hat die FWG-Fraktion beantragt. Bei einer ersten Aussprache zum Thema war man sich zwar weitgehend einig, dass mehr grüne Vorgärten wünschenswert wären.

Dies im Bebauungsplan entsprechend festzulegen, funktioniert nach Einschätzung von Gerd Becher im Montabaurer Bauamt aber nur in Neubaugebieten. In bereits bestehenden Wohngebieten sei von einem Bestandsschutz auszugehen, sagte er. Selbst wer dort neu baue, habe ein Anrecht auf Gleichbehandlung. Ein Verbot von Schottergärten sei juristisch schwierig. Die Kommunalpolitik könne deshalb nur über (finanzielle) Anreize für mehr grüne Gärten nachdenken. Besprochen werden soll das Thema nun zunächst in den zuständigen Ausschüssen. tf