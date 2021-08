Im Landesimpfzentrum in Hachenburg wird kein Termin mehr gebraucht

September, können sich alle Personen ab 12 Jahre täglich dort impfen lassen. Gewählt werden kann zwischen den Impfstoffen von Biontech/Pfizer und Johnson&Johnson. Alle Interessierten können sich an den angegebenen Tagen von 9 bis 17 Uhr am Landesimpfzentrum in Hachenburg, Am Schwimmbad 2, einfinden. Bei Minderjährigen muss ein Sorgeberechtigter anwesend sein. Die entsprechenden Zweitimpfungen finden alle am 13. oder am 25. September statt, jeweils in der Zeit von 9 bis 17 Uhr.

Insgesamt haben bislang 113.944 Westerwälder mindestens eine Impfdosis erhalten. 104.510 Wäller sind zweifach geimpft. Beim Impfstoff von Johnson&Johnson wird bislang nur eine Dosis benötigt. Die Infektionszahlen steigen derweil auch im Westerwald wieder an. Laut Kreisverwaltung gab es am Freitagmorgen insgesamt 92 aktive Fälle im Kreis, alle Verbandsgemeinden sind betroffen. Der Inzidenzwert stieg auf 32,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, darunter allerdings keine Personen über 60 Jahre. tf