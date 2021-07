Im Gespräch mit Vertretern der Vereine

„Ich weiß um die vielen Aktiven in unseren Lahnsteiner Vereinen und mir ist sehr bewusst, dass so manche Aktivitäten rund ums Jahr ohne Vereine und das Ehrenamt nicht möglich sind. Dieses Engagement gilt es, weiterhin zu fördern und zu unterstützen“, schreibt Becher in der Einladung. Für Getränke und einen kleinen Imbiss ist gesorgt. Wer möchte, kann auch vorab Anregungen an den Kandidaten schicken. Interessierte können sich über die Internetseite thomas-becher-lahnstein.de, via Facebook oder über Instagram melden.