Archivierter Artikel vom 21.07.2020, 18:36 Uhr

Im Gänsemarsch auf Nahrungssuche Der Eichenprozessionsspinner ist ein Schmetterling (Nachtfalter). Die Brennhaare der Raupe können beim Menschen eine Erkrankung der Haut auslösen. In Deutschland sind mittlerweile alle Bundesländer betroffen.