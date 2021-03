Im Detail

Um kurz nach 13 Uhr am Samstagmittag gab der Sprengmeister sein Okay, die Detonation hörte man im ganzen Tal (von links). Grund für den Griff zur „Brechstange“ Sprengung: Der Schieferfelsen ist ein Schichtgestein, das der Verwitterung ausgesetzt ist. Wasser dringt ein, was an der Bruchstelle wohl auch der Fall gewesen ist.