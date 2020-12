Archivierter Artikel vom 27.08.2020, 18:43 Uhr

Im Derby wird Meisenheimer Gegner ermittelt Mit einer Woche Verspätung steigt am Sonntag um 15 Uhr in Guldental das Derby zwischen der SG Guldenbachtal und dem TSV Langenlonsheim/Laubenheim. Das Zweitrunden-Spiel des Fußball-Verbandspokals war in der Vorwoche wegen eines Corona-Falls im Umfeld eines Langenlonsheimer Spielers abgesetzt worden. Die Guldenbachtaler zeigten in der Vorsaison großen Gefallen am Verbandspokal, als sie weit kamen und erst vom Landesligisten VfR Baumholder gestoppt wurden.