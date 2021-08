Plus

Die betroffene Familie Alo, die bis zu ihrer Rückkehr in ihre Wohnung fünf Nächste in ihrem Auto geschlafen hat, steht vor dem Nichts. Die Eltern Sherin und Asmat sowie ihre vier Kinder Feras (13), Daniel (11), Bafi (4) und Bahawi (sechs Monate) brauchen nun am allernötigsten eine neue Wohnung, wie sie sagen, aber auch Möbel und Einrichtung und finanzielle Unterstützung. „Hier ist es unerträglich in all dem Schlamm und Dreck.