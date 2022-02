Im Auftrag des LBM: Externe Firmen sammeln Müll ein

Der jährliche „Frühjahrsputz“ an Straßen, für die der LBM Cochem-Koblenz zuständig ist, erfolgt „jeweils bis Ostern, sodass vor der Wachstumsperiode der Müll gesammelt ist“, teilt LBM-Chef Bernd Cornely mit. An den Parkplätzen werde über das ganze Jahr gesammelt; je nach Verschmutzungsgrad bis zu zweimal pro Woche. In diesem Jahr habe der LBM Cochem-Koblenz zwei Firmen beauftragt, die sich das Zuständigkeitsgebiet (die vier Kreise Ahrweiler, Cochem-Zell, Mayen-Koblenz und Neuwied aufteilen.