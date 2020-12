Start: Linkemühle/ Niederfell

Dauer: zwei Stunden

Länge: 4,3 Kilometer (plus 1,5 Kilometer Zuweg)

Anspruch: mittel

Höhenmeter: 195 Meter

Höchster Punkt: 221 Meter

Fazit: Der Weg sollte aufgrund des Reliefs und der Blickrichtungen im Uhrzeigersinn (also von der Linkemühle zunächst durchs Tal in Richtung Grillhütte) gelaufen werden. Beachten Sie die Corona-Regeln – insbesondere an den Engstellen. Trittsicherheit und feste Wanderschuhe sind wichtig, Wanderstöcke sind sinnvoll.