Stephan Wefelscheid ist am Samstag in seinem Amt als Landesvorsitzender der Freien Wähler Rheinland-Pfalz bestätigt worden. Der 42 Jahre alte Jurist erhielt bei einem Open-Air-Landesparteitag auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz 93,3 Prozent der Stimmen.