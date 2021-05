„Illegales Glücksspiel hat keine Zukunft“: Länder einigen sich auf einen neuen Staatsvertrag

Der neue Glücksspielstaatsvertrag steht. Alle 16 Bundesländer haben ausnahmsweise mal an einem Strang gezogen. Allein das scheint angesichts der zermürbenden Corona-Querelen schon wie ein Sechser im Lotto. Am Ende scherte auch Schleswig-Holstein wieder ein, das zuvor einen Sonderweg eingeschlagen hatte. Und Sachsen-Anhalt stimmte wohl auch deshalb zu, weil das Land die Regulierungsbehörde erhält, die ab 2023 das komplexe Regelwerk kontrollieren soll, das satte 90 Seiten umfasst. Was genau drin steht.