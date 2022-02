IHK-Regionalgeschäftsstelle Altenkirchen fordert Lückenschluss zwischen A 3 und A 45 Die IHK-Regionalgeschäftsstelle Altenkirchen ist Mitinitiator der Kampagne „Anschluss Zukunft“. Diese Initiative, die in diesem Jahr bereits seit 10 Jahren besteht, mit mehr als 70 Unterstützern der gewerblichen Wirtschaft setzt sich für mehr Mobilität und Verkehrssicherheit im Landkreis Altenkirchen ein. Die Initiative macht nicht nur öffentlichkeitswirksam auf die Notwendigkeit der Ausbaumaßnahmen aufmerksam, sondern adressiert das Anliegen auch gezielt an die Landesregierung.

Ein besonderer Fokus liegt hier vor allem in einer schnellen Ost-West-Verbindung zwischen den Autobahnen A3 (Köln/Bonn) und A 45 (Siegen) und einer Ortsumgehung der B 8 in Hennef-Uckerath, die als vordringlich in den Bundesverkehrswegeplan mit aufgenommen wurde und für die Initiative ein erster Schritt ist zu dem lange geforderten Lückenschluss zwischen den beiden Autobahnen A 3 und A 45.