Arne Rössel, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Koblenz, erklärte unserer Zeitung Anfang dieser Woche, dass der harte Lockdown ab Mittwoch sehr kurzfristig komme und „massive wirtschaftliche Folgen“ haben werde. „Positiv ist zu bewerten, dass – auch durch den Einsatz des Landes Rheinland-Pfalz – zusätzliche Hilfen für den Einzelhandel und deren Vermieter in Aussicht gestellt werden“, heißt es weiter in Rössels Stellungnahme. Die Mitgliedsunternehmen der IHK würden über eine Info-Hotline beraten (0261/106.501) und auch über die Internetseite der IHK sowie per Sonder-Newsletter informiert.