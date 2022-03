An der IGS Geschwister Scholl am Betzdorfer Struthof wurde ein buchstäblich leuchtendes Zeichen für den Frieden gesetzt. 800 Schüler und ihre Lehrer gingen aus vier Himmelsrichtungen zu einem zentralen Ort auf dem Schulhof, um, wie Schülersprecher Joshua Pagnia sagte, Solidarität mit den Menschen in der Ukraine sowie in Krisen- und Kriegsgebieten weltweit zu zeigen.