Gestärkt aus dem Kindergarten und weiter gut durch das Leben zu gehen, sei ein sehr schönes Ziel. „Schauen wir auf die Ideen von Kneipp, so ist das Barfußgehen wichtig und hat positive Wirkung auf Körper, Geist und Seele“, erklärt die Künstlerin die Fußspuren und den Barfußpfad ihres Entwurfs. „Die Erdkugel, aus heimischem Ton von mir geformt, wird in der Umsetzung von der Ansicht des blauen Planeten aus dem All inspiriert sein.“