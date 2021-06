Plus

Die Stadt Idar-Oberstein wird auch in der neuen Leader-Förderperiode 2021 bis 2027 in der Gebietskulisse der LAG Erbeskopf verbleiben. Der finanzielle Aufwand für die Stadt liegt nach einem festen Schlüssel (pro Einwohner 0,37 Euro) bei rund 10.500 Euro, die in den Haushalt 2022 und die Folgeetats eingestellt werden müssen. Die Stadt Idar-Oberstein war seit 2008 mit den dorfähnlichen Stadtteilen Nahbollenbach, Georg-Weierbach und Weierbach, seit 2011 zusätzlich mit den Stadtteilen Algenrodt und Tiefenstein und seit 2014 mit dem gesamten Stadtgebiet im EU-Förderprogramm Lokale Aktionsgruppe (LAG) Erbeskopf als Mitglied vertreten.