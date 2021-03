Hygieneplan für Schulen in Rheinland-Pfalz

„Die für den Präsenzunterricht zugrunde gelegten Hygieneregeln gehen aus dem Hygieneplan für Schulen hervor und entsprechen dem momentanen Stand der Wissenschaft“, heißt es von der Kreisverwaltung. Der Hygieneplan wird vom Ministerium für Bildung und von der ADD herausgegeben und liegt nun bereits in der siebten Fassung vor, die am 22. Februar in Kraft trat.