Hunsrückgemeinden in der VG Zell: Notärztliche Versorgung ist eine Herausforderung

Nach Zahlen des Statistischen Landesamtes bringen es die 17 Hunsrückgemeinden in der VG Zell zusammen auf rund 6300 Einwohner (Stand: teils Ende 2019, teils Ende 2020). Die Verbandsgemeinde Zell hat rund 15.500 Einwohner, die sich auf einer Fläche von rund 200 Quadratkilometern verteilen. Die Hunsrückgemeinden vom Zeller Krankenhaus aus notärztlich zu versorgen, ist von der Anfahrtszeit her eine Herausforderung, verdeutlichte VG-Bürgermeister Karl Heinz Simon (SPD) in Blankenrath: „Den Zeller Berg kommt man auch nicht immer so hoch, wie man möchte.“ Er ergänzt: „Und auch von Sehnheim aus braucht man eine Zeit, bis man hier ist.“ Insofern ist die Rettungswache dort für die Zeller Hunsrückgemeinden nicht ideal gelegen.