HSV steht sich selbst im Weg

Die Doppelbelastung war den Handballerinnen des HSV Sobernheim anzumerken. In ihrer zweiten Partie traten sie längst nicht so gut auf wie gegen Zweibrücken. Allerdings hatten sie beim TV Bodenheim, dem Oberliga-Vierten, auch eine härtere Nuss zu knacken. „Bodenheim ist ein guter Gegner und steht nicht umsonst so weit oben“, sagte HSV-Trainer Jan-Philipp Lang. Sein Kollektiv stand sich beim 21:31 (9:17) phasenweise auch selbst im Weg.

Dem HSV unterliefen technische Fehler, er leistete sich Fehlpässe und ließ freie Chancen liegen. Bis zum 4:4 (11.) war die Partie offen, dann zogen die Bodenheimerinnen davon. „Ich will es nicht auf das Harz schieben. Wir können es besser, das haben wir schon gezeigt“, bilanzierte Lang. Nach dem 8:12 traf sein Team minutenlang das Tor nicht. Die Phase nutzte der TV, um auf 16:8 zu enteilen. Dem Spiel eine Wende zu geben, schafften die HSV-Frauen nicht, aber sie zeigten in Hälfte zwei, dass sie mehr draufhaben, fanden bessere Lösungen. „Man muss auch bedenken, dass zwei Spiele an einem Wochenende mental schwer sind. Das wird in allen Punkten schwerer“, sagte Lang. Der TV war zuvor auch im Einsatz gewesen, hatte aber einen Tag mehr zum Durchatmen und kam mit der Belastung besser zurecht. tip

HSV Sobernheim: Schmall – M. Maschtowski (4), Fr. Teuscher (4/3), Zentellini (3), Fe. Teuscher (3), Bamberger (2), Nyquist (2), K. Maschtowski (1), Kistner (1), Scholl (1), Schneider, Frank.