Archivierter Artikel vom 03.11.2020, 19:37 Uhr

Hotspot Pflegeheim: In Vallendar ist fast eine komplette Wohngruppe infiziert

Seniorenpflegeheime sind in Zeiten der Corona-Pandemie besonders sensible Bereiche: Viele Menschen, die zur besonders gefährdeten Risikogruppe gehören, leben auf engem Raum zusammen und kommen dem Pflegepersonal sehr nahe, etwa bei der Körperpflege. Daher stellen Ausbrüche von Covid-19 die Seniorenpflegeheime vor große Herausforderungen. So ist trotz aller Vorsichtsmaßnahmen und Hygienekonzepte zurzeit in Vallendar bei Koblenz eine Senioreneinrichtung besonders stark betroffen: 14 von 16 Bewohnerinnen der Seniorenwohngruppe Haus Mariengart des Schönstatt-Frauenbunds sind mit dem Coronavirus infiziert.