Archivierter Artikel vom 07.03.2020, 11:56 Uhr

Hotellerie spürt erste wirtschaftliche Konsequenzen

Die Vorsichtsmaßnahmen in Zusammenhang mit der Ausbreitung des Coronavirus machen sich sich auch wirtschaftlich im Kreis Ahrweiler bemerkbar. Wie Christopher Sparkes, Pressesprecher der Deutschen Hospitality als Betreibergesellschaft des Steigenberger Hotels in Bad Neuenahr auf Anfrage bestätigte, hat es bereits Absagen von Tagungen und Kongressen in dem Haus gegeben. „Dazu kommen auch noch die Ausfälle durch abgesagte Messen im Köln-Bonner Raum“, so Sparkes.