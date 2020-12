Archivierter Artikel vom 29.09.2020, 19:55 Uhr

Horst Kunkler freut sich über DM-Silber

Schöner Erfolg für Horst Kunkler: Der Bogenschütze des BSC Bad Kreuznach sicherte sich bei den deutschen Meisterschaften Feld und Jagd die Silbermedaille. Der Routinier, der bereits bei zahlreichen Welt- und Europameisterschaften erfolgreich gewesen war, trat mit seinem Langbogen in der Seniorenklasse an. Aufgrund der Corona-Beschränkungen waren die Titelkämpfe auf Schloss Fasanerie in Fulda auf zwei Tage reduziert worden.