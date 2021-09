Hohe Nachfrage: Förderprogramm für Fotovoltaikanlagen wird aufgestockt

Antragsberechtigt sind weiterhin Privathaushalte mit selbst genutztem Wohnraum sowie Eigentümer von Wohnungen und Wohngebäuden innerhalb der VG; die Anlage muss eine Mindestspeicherkapazität von 3 Kilowattstunden aufweisen. Die Förderung wird als einmaliger, nicht zurückzahlbarer Zuschuss zu den Bruttoinvestitionskosten gewährt – und zwar je nach Speicherkapazität bis zu einer Höhe von 500 Euro.

Hierfür hatte die VG bislang 10.000 Euro im Etat, also Geld für maximal 20 Anlagen. Das Programm, so der Erste Beigeordnete Joachim Brenner, sei eine „fördertechnische Erfolgsgeschichte“. Es werde derart stark nachgefragt, dass der Fördertopf bereits geleert sei und ein zweiter angebrochen werden musste. Dies könne aber durch Einsparungen an anderer Stelle ausgeglichen werden. Einstimmig gab der Haupt- und Finanzausschuss grünes Licht, dass im nächsten Haushalt 25.000 Euro eingestellt werden – also Geld für bis zu 50 Anlagen. daw