Hohe Infektionszahlen in Schulen

Auch in den Schulen steigt die Zahl der Corona-Fälle rasant an: Nach Angaben des Landes Rheinland-Pfalz waren zu Wochenbeginn 6394 Schülerinnen und Schüler im Land mit dem Coronavirus aktuell infiziert, dazu 399 Lehrerinnen und Lehrer. Eine Schule ist gar ganz wegen Corona-Ausbruch geschlossen. An 155 Schulen befinden sich einzelne Klassen und ihre Lehrkräfte in Quarantäne, so das Land.