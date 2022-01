„Hoffen auf Dominoeffekt“

Plus

Menschenrechtler bewerten den weltweit ersten Prozess um Staatsfolter in Syrien als Durchbruch für die Verfolgung der Verbrechen des Regimes von Staatschef Baschar al-Assad. „Wir hoffen, dass der Koblenzer Prozess einen Dominoeffekt auslöst“, erklärt der Generalsekretär der Berliner Menschenrechtsorganisation European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), Wolfgang Kaleck. Die Verurteilung eines syrischen Geheimdienstmitarbeiters wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor dem Oberlandesgericht Koblenz könne ein Modell für weitere Prozesse in Deutschland und Europa sein.