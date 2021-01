Hörbücher und klassische Musik sind ihre Unterhaltung, die Balkone ihre Oase Dutzende CDs stapeln sich in einem Wandregal in Friedel Henns Wohnzimmer, denn seit die Augen ihr das Lesen kaum noch erlauben, sind Hörbücher und „leichte klassische Musik“ ihre liebste Unterhaltung. Acht CDs sind allein deutscher Lyrik gewidmet, gelesen unter anderem von Heinz Erhardt. Die zierliche Seniorin war auch begeisterte Tänzerin und liebte es, Karneval zu feiern.

Mit Dieter Weidmann, neben Sozialbetreuerin Brigitte Löffler für Friedel Henn der „gute Geist“ des Hauses, schwelgt sie in Erinnerungen an Ausflüge und Feiern, die der Seniorenwohnpark bis zur Pandemie stets anbot. Besonders erfreut sie sich auch an den beiden Balkonen ihrer Wohnung.