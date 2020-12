Der Gemeinderat von Hönningen beschloss nach Inkrafttreten der antisemitischen „Nürnberger Gesetze“ in seiner Sitzung am 25. September 1935 laut vorliegendem Protokoll, dass der Zuzug von Juden verboten wird. Außerdem wurde den Juden unter anderem der Erwerb von Grund und Boden, die Errichtung von Neubauten sowie das Bieten bei Verpachtungen und Versteigerungen verboten. Gemeindeaufträge wurden nicht mehr an Bürger vergeben, die ihre Ein- und Verkäufe bei Juden tätigten.