Bei drei Wortmeldungen in der Aussprache zum vorgelegten Radverkehrswegekonzept hätte man besser genauer hingehört. Eberhard Noll merkte man an, dass er weiß, wovon er redet, wenn er davor warnt, Radfahrer nur in Steigungsbereichen zu schützen. Und Manfred Krämer, den man in der Kreisstadt sich ebenfalls häufig auf zwei Rädern bewegend sieht, hatte recht, wenn er forderte, sich nicht allein auf Hauptverkehrsachsen zu konzentrieren.