Archivierter Artikel vom 31.07.2020, 16:23 Uhr

Höhe von Einfriedungsmauern in der Kritik Auch ein anderes Bauvorhaben stieß im Ausschuss auf Kritik. Dabei ging es um Einfriedungsmauern bei einem Grundstück an der Straße „In den Wingerten“, die deutlich höher werden sollen als die erlaubten 1,20 Meter – gewünscht wird eine Mauer, die an einer Stelle 2,13 Meter hoch sein soll. „Mir missfällt das“, betonte Gernot Baumann (SPD).