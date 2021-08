Plus

Angesprochen wurde auch das Thema Hochwasserschutz. Für die FWG trug Stefan Holl die Anfrage an Stadt, VG und Kreis vor, in der nach einem Hochwasserschutzkonzept gefragt wird. Annette Wick erläuterte, dass sich Landrat Frank Puchtler deswegen bei ihr gemeldet und um einen Termin in Diez gebeten habe.