Rheinland-Pfalz

Der Schnee in den Mittelgebirgen von Rheinland-Pfalz ist so gut wie geschmolzen, zusätzlich regnet es viel. Typisches Winterwetter – mit teils dramatischen Folgen: Vor allem die kleineren Flüsse und Bäche in Rheinland-Pfalz schwellen an. Doch auch die Anwohner der größeren Flüsse schauen derzeit besorgt auf die Pegelstände. Denn was sich jetzt in den höheren Lagen staut, kommt früher oder später auch in den Tälern an.