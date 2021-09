Drei Teams dürften die Hockey-Oberliga dominieren: die TG Frankenthal II, der TV Alzey und der Kreuznacher HC. Mit beiden Kontrahenten steht der KHC aktuell auch im „sportlichen Austausch“. In ihrem letzten Testspiel vor dem Punktspielstart bezwangen die Schützlinge von KHC-Trainer Alex Jacob am Mittwoch die Alzeyer mit 1:0. Am Sonntag um 13 Uhr kommen die Frankenthaler zum Oberliga-Auftakt ins Stadion Salinental.