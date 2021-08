Hinweise kommen von Internetprovidern in den USA

In der Polizeidirektion Bad Kreuznach sind die Sexualstraftaten im Fünfjahresvergleich deutlich angestiegen. Wie die Kriminalstatistik 2020 zeigt, befanden sie sich im vergangenen Jahr auf dem höchsten Stand. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Fälle um 36 auf 262 gestiegen, ein Plus von 15,9 Prozent. Die Aufklärungsquote bei Sexualstraftaten liegt in der PD Bad Kreuznach mit 87,8 Prozent auf einem hohen Niveau. Im Bereich der Verbreitung pornografischer Schriften und Erzeugnisse sind die Fallzahlen um 30,9 Prozent auf 106 Fälle gegenüber 2019 gestiegen.

Landesweit ist zudem eine Zunahme an Fällen von Kindesmissbrauch festzustellen. Sie stiegen in Rheinland-Pfalz von 647 im Jahr 2019 auf 670 im vergangenen Jahr (plus 3,6 Prozent). Pro Fall wenden die Ermittler rund 60 Arbeitsstunden auf. Etwa 130 Spezialisten gehen landesweit, sowohl im LKA als auch in einzelnen Polizeiinspektionen, derartigen Delikten nach. cob/dpa