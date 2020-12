Archivierter Artikel vom 16.04.2020, 14:31 Uhr

Hintergrund: Rehkitze sind im hohen Gras mit bloßem Auge nur schwer zu entdecken

Im Frühsommer beginnt in jedem Jahr die Mähsaison. Junge Rehe, aber auch Hasen, Fasane und andere Kleintiere sind ab jetzt wieder in großer Gefahr. Rehkitze werden just in dieser Zeit von ihren Müttern, den Ricken, meist in Wiesen abgelegt.