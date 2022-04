Bürgermeister Schmitz kündigte an, dass hier das Bauamt die Straße untersuchen soll. Und in einem weiteren CBG-Antrag war die Herstellung einer Überquerungshilfe im Bereich des Gewerbegebietes Brauheck gefordert worden, was der Stadtrat ebenfalls unterstützte. Zusätzlich soll hier auch der Fußweg verlängert werden, was die FWG-Fraktion vorschlug. dj