Hintergrund

Die Tafel Rhein-Hunsrück existiert seit bereits 16 Jahren. Nach Angaben der Verantwortlichen haben seitdem ungefähr eine Million Menschen im Kreis Lebensmittel in den sechs Ausgabestellen in Kirchberg, Kastellaun, Boppard, Emmelshausen, Oberwesel und Simmern ausgehändigt bekommen. Um die Ausgabe für Bedürftige trotz Pandemie nach wie vor bewerkstelligen zu können, wurden alle Standorte umgebaut, sodass „der Tafelbetrieb, unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen, wieder fast normal läuft“.

Neue Vorsitzende Der Gründer und Vorsitzende der Tafel Rhein-Hunsrück, Ludwig Geissbauer, hat bei der jüngsten Mitgliederversammlung sein Amt zur Verfügung gestellt. Sein Nachfolger ist Herbert Heimes, der bereits in den vergangenen zwei Jahren das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden der Tafel wahrgenommen hat. Darüber hinaus hat sich auch in Kirchberg etwas getan. Dort ist ist Karin Daniel, Leiterin der Ausgabestelle in Kirchberg, neue stellvertretende Vorsitzende. Mehr Infos gibt es im Internet unter www.rhk-tafel.de