Hintergrund

Der erste Poetry Slam in der Veranstaltungsreihe Uff de Deck findet am Samstag, 19. September, ab 18.30 Uhr im Freizeitpark in Bad Sobernheim statt. Es gibt bis zu 120 Plätze auf den Decken.