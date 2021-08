Hintergründe zu Solwodi

Die Organisation Solwodi – Solidarity with Women in Distress (zu deutsch: Solidarität mit Frauen in Not) – ist eine gemeinnützige Organisation. Der Verein mit Sitz in Boppard ist 1985 in Kenia von Lea Ackermann gegründet worden und setzt sich in vielen Ländern der Welt für Frauen, junge Mädchen und Kinder ein. In Deutschland bietet Solwodi in seinen an die 20 Fach- stellen Beratung und Hilfe für Frauen, die Opfer von Menschenhandel, Zwangsprostitution, Zwangsheirat, Gewalt im Namen der „Ehre“ und anderer Formen von Gewalt und Ausbeutung geworden sind. Teilweise sind den Beratungsstellen des Vereins auch Schutzhäuser für Frauen und Kinder angeschlossen. Die vier Landesvereine in Deutschland sind 2002 unter dem Dachverband Solwodi-Stiftung zusammengefasst worden.