Archivierter Artikel vom 02.08.2021, 13:11 Uhr

Hier werden die Werte geschaffen Wertschöpfung: Das ist es, was mit dem Bruttoinlandsprodukt gemessen wird – der Ausdruck einer wirtschaftlichen Leistung in einem bestimmten Zeitraum. Und diese Wertschöpfung findet in Rheinland-Pfalz ganz überwiegend im Dienstleistungsbereich statt. Das gilt für Koblenz im Besonderen: Hier stehen laut Statistischem Landesamt fast 86 Prozent lediglich knapp 14 Prozent Wertschöpfung im produzierenden Gewerbe gegenüber.