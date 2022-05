Hier gibt's die Tickets fürs Rheinland-Pokalfinale

Am Samstag, 21. Mai, findet in Koblenz im Stadion Oberwerth das Finale um den Rheinlandpokal zwischen dem FV Engers und dem FC Blau-Weiß Karbach statt. Das Endspiel wird im Rahmen des Finaltags der Amateure auch in der ARD live übertragen. Der Anstoß erfolgt um 12.15 Uhr. Ab Mittwoch sind im Vorverkauf Eintrittskarten über den FVE in folgenden Geschäften zu erwerben: Provinzial-Agentur Martin Hahn, Kiosk „56“, Hotel „Schloß-Schenke“, Gaststätte „Im Backöfchen“ (alle in Engers) sowie