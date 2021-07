Hier gibt es Eintrittskarten

Wer das Konzert besuchen möchte meldet sich per E-Mail: info@stadthalle-betzdorf.de an (Personenanzahl bitte angeben) oder nimmt die VVK-Stellen in den Bankfilialen der Sparkasse Betzdorf, Herdorf, Kirchen und Gebhardshain in Anspruch. Einlass erhalten alle geimpften, genesenen und getesteten Personen (Schnelltest vor Ort möglich) ohne Einschränkung. Der Ticketpreis von 15 Euro geht komplett an die Betroffenen im Ahrtal.