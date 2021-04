Archivierter Artikel vom 02.03.2021, 09:36 Uhr

HHV schreibt Vereinen 50 Prozent der Beiträge gut Das erweiterte Präsidium des Hessischen Handball-Verbands (HVV) hat einstimmig beschlossen, allen Vereinen 50 Prozent der Spielklassenbeiträge für die Saison 2020/21 gutzuschreiben. Die ursprüngliche Entscheidung, diese zu 100 Prozent einzuziehen, wurde zu einem Zeitpunkt getroffen, als alle im Verband handelnden Personen noch die Hoffnung hatten, dass die Spielzeit nur mit temporären Unterbrechungen, aber sportlich wertbar zu Ende gespielt werden könnte. Die Entscheidung ist damit begründet, dass in der laufenden Saison sowohl im Verband als auch in den Bezirken weniger Maßnahmen stattfinden konnten, sodass der Verband insgesamt weniger Ausgaben in dieser Spielzeit hatte als zunächst einkalkuliert.