Herold für Renner

Vor knapp drei Jahren trat Kirsten Herold als SPD-Kandidatin für das Kauber Stadtbürgermeisteramt an und unterlag Martin Buschfort (Freie). Jetzt ist sie immerhin in den Stadtrat eingezogen und rückt in der sozialdemokratischen Fraktion für Dirk Renner nach. Herolds Verpflichtung erfolgte in der jüngsten Ratssitzung.