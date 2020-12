Archivierter Artikel vom 30.07.2020, 18:12 Uhr

Hermolder soll entschärft werden Nicht nur juristisch ziehen der tödliche Unfall in der Hermolder sowie ein weiterer tödlicher Zusammenstoß im Jahr 2017 Konsequenzen nach sich, sondern auch für den Verlauf der Gefällstrecke selbst. Bereits im vergangenen Jahr hieß es vonseiten der Straßenverkehrsbehörde des Westerwaldkreises, dass die zuständige Unfallkommission die Situation vor Ort an der L 318 beobachte. Nun ist klar: Verkehrsteilnehmer sollen zukünftig nicht mehr ohne Weiteres in den Gegenverkehr geraten können.