Archivierter Artikel vom 22.06.2020, 20:39 Uhr

Hellerwehr vor Rückbau

Der Kreisausschuss hat ohne Gegenstimme der Vergabe der Bauarbeiten zum Rückbau des Hellerwehrs in der Schneiderstraße in Herdorf zugestimmt. Der Auftrag geht an die Firma Baustra in Wilnsdorf und beläuft sich auf eine Summe von knapp 83.000 Euro. Die Renaturierung soll in diesem Sommer über die Bühne gehen.