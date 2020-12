Archivierter Artikel vom 23.03.2020, 19:27 Uhr

Rheinland-Pfalz

HELFT UNS LEBEN: Unsere Ohren bleiben offen für Sie

Auch in diesen sehr schwierigen Zeiten müssen die Teams von HELFT UNS LEBEN (HUL) für die bedürftigen Menschen vor Ort erreichbar bleiben. Hans Kary, Geschäftsführer von HUL, und Manuela Lewentz-Twer, 1. Vorsitzende, haben neue Wege der Kommunikation gesucht. In einer Telefonkonferenz, zu der beide Mitglieder zugeschaltet sind, geben sie uns Auskunft. „Immer öfter greifen wir zum Telefon“, so Manuela Lewentz-Twer. „Wir sind uns der Verantwortung in der aktuellen Situation bewusst und möchten den Verhaltensregeln zur Vermeidung weiterer Ansteckungen natürlich Folge leisten. Im Sinne des Allgemeinwohles verzichten daher auch wir auf unnötige Kontakte“, gibt Lewentz-Twer uns am Telefon Auskunft. Hans Kary unterstützt die Worte der 1. Vorsitzenden und betont: „Trotzdem ist es wichtig für uns, einen persönlichen Einblick, den wir bisher über unsere Hausbesuche gefunden haben, auf Umwegen zu finden. Bei allen Familien, wo es möglich ist, sind wir jetzt über Telefon und Videotelefonie im Kontakt.“