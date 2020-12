75 Jahre nach den Ereignissen vom 7. März 1945 in Remagen gibt es naturgemäß nur noch wenige Zeitzeugen dieser Ereignisse. Einer von ihnen ist Heinz Kleebach, Jahrgang 1933. Er erlebte diesen historischen Tag als Kind in Remagen. Im Heimatjahrbuch des Kreises Ahrweiler aus dem Jahr 2017 ist unter dem Titel „Erinnerungen an eine unheilvolle Zeit“ ein Auszug aus seinen Gedanken zu diesen Kriegstagen veröffentlicht, aus dem wir hier zitieren. An den März 1945 erinnert sich der damals zwölfjährige Heinz Kleebach so: