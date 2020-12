Archivierter Artikel vom 25.09.2020, 17:14 Uhr

Heimspielauftakt am 3. und 4. Oktober Am kommenden Wochenende wird nach sieben Monaten Zwangspause wegen Corona auch im Hunsrück wieder um Punkte gespielt. Männer-Oberligist HSG Kastellaun/Simmern begrüßt am Samstag (19.30 Uhr) in Kastellaun die HSG Worms. Zeitgleich spielen die Rheinlandliga-Männer der HSG Hunsrück in Kleinich gegen den SV Urmitz.

Einen Tag später, am Sonntag (4. Oktober), greift die HSG Hunsrück in der Frauen-Oberliga mit dem Heimspiel in Kleinich (17 Uhr) gegen den TV Bodenheim ins Geschehen ein.