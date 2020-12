Hausmittel, Apotheke oder Arzt?

Was hilft bei akutem Durchfall? Wie kann ich die Verdauung fördern, um Verstopfung zu vermeiden? Was hilft bei Übelkeit und Erbrechen im Zusammenhang mit Migräne? Was versteht man unter einem Reizdarmsyndrom? Wann sollte ich mit Magen-Darm-Beschwerden einen Arzt aufsuchen? Was kann ich im Alltag für meine Magen-Darm-Gesundheit tun? Antworten geben unsere Experten am Lesertelefon: